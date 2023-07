La Banca centrale europea alza i tassi di un quarto di punto percentuale, ora al 4,25%

La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75% e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Lo comunica l'Istituto centrale di Francoforte.

“L'inflazione continua a scendere ma ci aspettiamo che resti ancora troppo alta per troppo tempo”. Lo scrive la Bce nel comunicato al termine della riunione che ha alzato i tassi. “Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi siano a livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario, in modo da raggiungere il target di inflazione al 2%. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato dei tassi e la durata della restrizione monetaria”, prosegue la Bce.