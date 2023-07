Festival di Venezia, presentazione dei film in programma - SEGUI LA DIRETTA

Il Presidente Roberto Cicutto apre la conferenza stampa: “Una Mostra che, fin dall’immagine del manifesto, è proiettata verso il futuro. Una Mostra che, come tutta la Biennale vive all’interno degli eventi storici. Una Mostra che è un banco di prova anche per il raggiungimento della neutralità carbonica.”



Barbera afferma che lo sciopero in corso ad Hollywood non avrà troppe conseguenze sul cartellone della Mostra. Solo un film, quello di Guadagnino, è saltato. Certo, dice il direttore, ci saranno meno star sul red carpet.



Ci saranno Woody Allen con Coup de Chance e Wes Anderson con The Wonderful story di Henry Sugar, Richard Linklater con Hit Man, Roman Polanski con The Palace e Liliana Cavani con L'ordine del tempo fuori concorso.



ITALIANI IN CONCORSO

Comandante di Edoardo De Angelis

Enea di PIetro Castellitto

Finalmente l'alba di Saverio Costanzo

Lubo di Giorgio Diritti

Io capitano di Matteo Garrone



ALTRI FILM IN CONCORSO

Dogman di Luc Besson

Maestro di Bradley Cooper

Priscilla di Sofia Coppola

The Killer di David Fincher

El Conde di Pablo Larrain

Ferrari di Michael Mann