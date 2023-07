La Cassazione chiude il caso di Artem Uss: niente estradizione, non è più in Italia

La procedura per l'estradizione è caduta per assenza dell'estradando dal territorio dello Stato italiano. Artem Uss, il figlio dell'ex governatore di una regione della Siberia, era evaso dalla sua abitazione nel milanese il 22 marzo scorso dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva dato il via libera alla sua estradizione negli Usa. Annullata anche la misura cautelare.

Sull'evasione di Uss, accusato dagli Usa, tra l'altro, di contrabbando di petrolio dal Venezuela, è in corso una indagine sollecitata sia dal ministro Nordio che dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni . Il russo era stato fermato all'aeroporto di Malpensa il 17 ottobre 2022 mentre si stava imbarcando per Istanbul e arrestato sulla base di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie di New York. Il 25 novembre del 2022 la Corte d'Appello di Milano gli aveva concesso i domiciliari col braccialetto elettronico a Basiglio, in provincia di Milano. Il 21 marzo del 2023 la Corte d'Appello aveva deciso di autorizzare l'estradizione di Uss negli Stati Uniti. Il giorno dopo, però, era evaso dai domiciliari e