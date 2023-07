La Coppa Davis torna a Bologna

L'Italia di capitan Volandri esordirà mercolediì 13 settembre alle 15 contro i campioni in carica del Canada, un'occasione immediata di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno in semifinale contro i nordamericani, poi vincitori della prestigiosa Coppa in finale contro l'Australia. I tennisti azzurri, torneranno quindi in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere il proprio girone domenica 17, stesso orario contro gli Svedesi. Le prime due classificate del gruppo si qualificheranno insieme alle vincitrici degli altri 3 gironi - in scena a Manchester (Regno Unito), Valencia (Spagna) e in Croazia (sede da definire) - per le Final 8 in programma al "Palacio de Deportes Jose' Maria Martin Carpena" di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023