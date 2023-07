Apertura negativa per le piazze europee, maglia nera per Milano e Parigi

Apertura negativa per i principali listini europei, Milano (-0,36) e Parigi (-0,22) le peggiori, più vicina alla parità Francoforte (-0,14) e Londra, che dopo qualche minuto riesce a salire in positivo (+0,03).

La speranza è che quella che si apre oggi sia la settimana del ritorno in positivo dopo il bilancio pesante di quella precedente in cui i listini europei hanno perso tra i due e i tre punti percentuali. Solo la seduta di venerdì ha limitato i danni.

Positive intanto le borse cinesi. Hong Kong +0,61% Shanghai +0,22 dopo buoni dati sull’inflazione. In giugno i prezzi al consumo a Pechino hanno registrato crescita zero rispetto ad un anno prima, si tratta della variazione più bassa dal febbraio del 2021.

Negli Stati Uniti l'attesa è per i dati sull'inflazione che saranno resi noti mercoledì. Nasdaq e Dow Jones venerdì non sono riusciti ad uscire dal pantano, rimanendo sotto la soglia della parità. E i futures per oggi non promettono nulla di buono (Dow Jones -0,24%; Nasdaq -0,55%)

In lieve calo in queste ore, a 78 dollari al barile il petrolio brent dopo una settimana di apprezzamento

In discesa anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 172 punti base con il rendimento decennale a 4,35%