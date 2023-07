La Knesset vota la contestata riforma della giustizia. Lapid: "Fallita ogni mediazione col governo"

La contestata riforma della giustizia voluta dall'attuale governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu arriva al voto alla Knesset, in un Parlamento assediato dalle proteste. Il primo ministro israeliano, reduce da un ricovero ospedaliero per un impianto di pacemaker, appena dimesso è arrivato stamane al parlamento israeliano, entrando da un ingresso di emergenza, riporta Channel 12, e quindi ha aggirato i manifestanti all'esterno per quella che resta la protesta più massiccia mai vista in Israele negli ultimi anni contro una legge che intende limitare i poteri della Corte Suprema a vantaggio del potere esecutivo e legislativo. Netanyahu ha ignorato le domande dei giornalisti e le decine di manifestanti anti-riforma andando spedito nel suo ufficio per incontrare il ministro della Giustizia Yariv Levin e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare i manifestanti a favore della riforma per esprimere il loro sostegno alla coalizione governativa.

Ap Manifestanti contro la riforma della giustizia fuori dalla Knesset, 24 luglio 2023

Le ultime due votazioni - seconda e terza lettura - sulla prima parte del disegno di legge inizieranno nel primo pomeriggio. Prima della seconda lettura, i deputati voteranno fino a 140 riserve presentate dall'opposizione che dovrebbero essere respinte e non essere allegate al testo finale. Dopo la seconda lettura, la Knesset dovrebbe procedere rapidamente alla terza lettura, che è il voto decisivo che i partiti di opposizione hanno deciso di boicottare. Ogni mediazione con la maggioranza di governo sulla "clausola di ragionevolezza" è fallita, ha detto il leader dell'opposizione Yair Lapid. "Nelle recenti settimane e specialmente nelle passate 48 ore - ha spiegato - abbiamo fatto il possibile per raggiungere un accordo come promesso. Ma con questo governo è impossibile avere intese per proteggere la democrazia israeliana". "Vogliono fare a pezzi lo Stato, la democrazia, la sicurezza, l'unità del popolo di Israele e - ha concluso - le nostre relazioni internazionali".

A nulla è valso il tentativo del presidente israeliano Isaac Herzog, appena tornato da una visita ufficiale negli Usa, di mettere pace tra la coalizione di governo e l'opposizione. "Ho lavorato 24 ore su 24 per mediare un accordo avvertendo che Israele è in un'emergenza nazionale", ha affermato in una nota "ma ci sono ancora lacune che richiedono alle varie parti di mostrare responsabilità". E ha aggiunto: "I cittadini israeliani hanno sete di speranza e si aspettano responsabilità e leadership. Chiedo a governo e opposizione di agire con coraggio e di tendere le mani per raggiungere un'intesa". Ma la riforma resta fortemente divisiva. Perfino più di 10.000 riservisti dell'esercito hanno annunciato nel fine settimana che termineranno il servizio volontario se il governo attuerà i suoi piani per riformare la magistratura.