La morte del parà Emanuele Scieri, Corte d'Assise condanna due ex caporali: fu omicidio volontario

"Mio fratello non ci sarà restituito ma adesso c'è una verità, quella che noi abbiamo sempre voluto, sia io che i miei genitori. Hanno lottato fino allo stremo per avere questa giornata così importante e finalmente una sentenza di condanna per i colpevoli, per quelli che hanno sbagliato. Noi volevamo la verità e così oggi è stata scritta una pagina di verità". Così Francesco Scieri, fratello di Emanuele, ha commentato la lettura della sentenza. "Purtroppo per come sono andate le cose non avevo nessuna certezza di una sentenza di condanna e quindi sarebbe stata una ulteriore sconfitta, oggi è un tassello importante se ci saranno altri gradi di giudizio".

La Corte d'Assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso due ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni e Luigi Zabara a 18 anni, per la morte di Emanuele Scieri, il parà di leva trovato cadavere nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Entrambi sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici nonché al risarcimento dei danni.

La sentenza. Il ministero della Difesa condannato al risarcimento

La sentenza della Corte d'Assise di Pisa, letta dal giudice Beatrice Dani, oltre a condannare Zabara e Panella, presenta il ministero della Difesa nella doppia veste di responsabile civile e di parte civile. Il ruolo di responsabile civile è legato al fatto che la vicenda si è svolta all'interno della Caserma e gli imputati erano in servizio presso il ministero della Difesa. Lo stesso Ministero aveva però chiesto e ottenuto di essere ammesso come parte civile, ritenendo di essere danneggiato dal comportamento degli imputati. La sentenza della Corte riconosce al solo Zabara "la diminuente di cui all'articolo 116 cp" (reato diverso da quello voluto) mentre applica a entrambi gli imputati "la circostanza di attenuanti generiche da ritenersi prevalenti per Zabara ed equivalenti e prevalenti alla contestata aggravante per Panella, condanna Alessandro Panella alla pena di 26 anni di reclusione e Luigi Zabara a 18 anni".

I due sono condannati inoltre al pagamento delle spese processuali, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. In base all'articolo 538 cpp la Corte "condanna Panella, Zabara e il Ministero della Difesa quale responsabile civile in solido tra loro al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili Francesco Scieri e Isabella Guarino (madre di Emanuele) da liquidarsi in separata sede con il riconoscimento di una provvisionale corrispondente a 200mila euro per Isabella Guarino e a 150mila per Francesco Scieri".

I due imputati sono inoltre condannati in solido "al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ministero della Difesa, da liquidarsi in separata sede come riconoscimento di una provvisionale nella misura di 80mila euro".

Visto l'art. 541 la Corte d'Assise di Pisa condanna i due imputati "con il Ministero della Difesa quale responsabile civile alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili Guarino e Scieri nella misura di 15mila euro ciascuno". I due caporali sono infine condannati "alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Ministero della Difesa che si liquidano in 3500 euro". La Corte ha infine disposto la restituzione dei due pc sequestrati a Zabara "se non già restituiti e l'allegazione agli atti delle fotografie sequestrate nel suo domicilio" e ha indicato in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza.