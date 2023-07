La nonna del 17enne Nahel, ucciso dalla polizia lancia un appello: "Fermatevi"!

"Voglio che finisca, ovunque. Lo dico a quelli che stanno facendo danni, fermatevi! Non rompete le scuole e gli autobus. Sono le mamme che prendono gli autobus!".

È un appello chiaro quello della nonna di Nahel, il 17enne ucciso durante un controllo stradale a Nanterre, contro la violenza in corso in Francia che arriva dopo giorni di rivolta e scontri. "Che non rompano le vetrine, gli autobus, le scuole. Vogliamo far calmare le cose. Non vogliamo che facciano danni. Che se ne stia tranquilla, quella gente!", dice ancora la donna. "Sono stanca", confida poi. "È finita, mia figlia non ha più una vita".

L'anziana poi assicura di avercela solo con il poliziotto che ha ucciso suo nipote, ma non con gli altri agenti. "Meno male che ci sono" afferma la donna, parlando con l'emittente Bfmtv, dopo aver lanciato l'appello alla calma. "Ho fiducia nella giustizia", assicura. E su chi compie violenze in nome di Nahel afferma: "Lo usano come pretesto".