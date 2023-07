La Spagna domenica al voto. Oltre 37 milioni i cittadini chiamati a esprimere la loro scelta

La prossima sarà una domenica decisiva per la Spagna, dove saranno oltre 37 milioni i cittadini chiamati a esprimere il proprio voto alle elezioni generali. In ballo la composizione delle Cortes Generales e i nomi di 350 deputati e di 208 senatori.

Saranno inoltre più 1,6 milioni i giovani che metteranno per la prima volta la croce sulla scheda elettorale: il loro voto potrà rappresentare un non indifferente peso sull'ago della bilancia del futuro governo spagnolo.

Fatto mai accaduto prima: l'apertura delle urne in piena estate. I seggi si apriranno con cinque mesi di anticipo rispetto alla prassi consolidata, a causa del risultato delle elezioni regionali e comunali dello scorso maggio che ha segnato il sorpasso del Ppe rispetto al partito al governo, guidato da Pedro Sanchez. Il premier socialista dal primo luglio ha anche assunto la presidenza di turno del Consiglio Ue.

I candidati principali alle elezioni

In cima alle preferenze degli elettori, secondo i sondaggi pubblicati fino allo scorso 17 luglio, Alberto Núñez Feijóo, del Partito Popolare che, però, nonostante la vittoria nelle amministrative, non gode della maggioranza assoluta al Congresso dei deputati. Maggioranza che potrebbe essere raggiunta sommando i propri voti con quelli dell'ultradestra guidata da Santiago Abascal, a capo di Vox.

Non demorde il Psoe di Sanchez che, complice l'appoggio della piattaforma progressista Sumar, guidata dalla ministra del Lavoro Yolanda Diaz, ha cercato fino all'ultimo una rimonta nei giorni di campagna elettorale. La coalizione progressista è riuscita a unire 16 formazioni di sinistra, anche se non senza malumori e tensioni.

Il leader non si è ancora dato per vinto, memore delle svolte inaspettate che hanno segnato la sua carriera politica. La scelta di anticipare è stata definita coraggiosa ed è arrivata nel mese del Pride, ossia in un momento che ha reso ancora più evidenti le posizioni di Vox nei confronti della comunità Lgbt e che è stato segnato dalla polemica contro il partito di Santiago Abascal per la decisione di non esporre la bandiera arcobaleno nelle istituzioni in cui è al governo. Il programma presentato dal socialista punta in particolare su giovani, donne e lotta al cambiamento climatico.