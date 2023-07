Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata a Laviano, Comune in provincia di Salerno. Il terremoto si è verificato poco prima delle 8.30 di stamani con epicentro a una profondità di 15 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di Roma. Al momento non si segnalano danni, ma sono in corso verifiche e accertamenti.