Lago Maggiore, 29enne annega mentre fa il bagno di notte

Tuffo di notte fatale sul lago Maggiore per un ragazzo di 29 anni che ha perso la vita nelle acque di Laveno Mombello, in provincia di Varese.

I media locali riportano che si tratta di un giovane di origine straniera, visto inabissarsi e non tornare più a riva.

Le ricerche sono state avviate tre le 3 e le 4 di notte, con l'intervento dei mezzi del 118, della Guardia Costiera e l'attivazione dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un battello pneumatico.

Ci sarebbero testimoni di un tuffo volontario nelle acque del lago.

Necessario l'intervento dei sommozzatori, che hanno rinvenuto il corpo sul fondale per poi recuperarlo e affidarlo al personale sanitario che ha provato ad avviare le manovre di rianimazione anche se per l'uomo non c'era ormai più niente da fare.