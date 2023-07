Lampedusa, 266 arrivi a bordo di 7 barchini. In 100 trasferiti a Pozzallo in mattinata

Continua il bollettino quotidiano sugli arrivi dei rifugiati e richiedenti asilo sulle coste italiane.

Nella notte sono stati poco più di 260 i migranti sbarcati a Lampedusa a bordo di sette barchini soccorsi da Capitaneria di Porto e Guardia di finanza. Solo ieri, sull'isola, sono stati 28 gli approdi per un totale di 936 persone arrivate.

Sulla prima imbarcazione, avvistata durante la notte all'ingresso del porto, c'erano 9 tunisini, fra cui sette donne incinte e un disabile.

Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Chebba, in Tunisia, alle 3 di mercoledì. Sugli altri barconi c'erano, invece, da un minimo di 21 persone ad un massimo di 49.

Attualmente nell'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono 2.501 ospiti: in 760, scortati dalla polizia, stanno per lasciare l'isola a bordo del traghetto Galaxy che andrà a Porto Empedocle. Ieri, con i traghetti di linea sempre per Porto Empedocle, due motovedette della Guardia di finanza che sono andate a Pozzallo e la nave militare Cassiopea che ha fatto rotta verso Messina e Reggio Calabria, sono stati trasferiti 1.244 migranti.

Si è concluso in mattinata a Pozzallo lo spostamento di 100 migranti, trasferiti a bordo del pattugliatore d'altura P04 'Osum' della Guardia di Finanza. Sono 58 uomini e 17 donne, oltre a 25 bambini. Provengono da Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mali, Nigeria, Camerun, Liberia, Congo, Repubblica centrafricana, Sud Sudan e Guinea. Per tre di loro sono stati necessari degli approfondimenti medici: una donna al secondo mese di gravidanza e due persone con ferite inferte prima della partenza.

Almeno una parte di loro sarebbe partita dalla Tunisia.