Lampedusa: in corso il trasferimento di 600 migranti

Sono in corso due operazioni di trasferimento di migranti con le navi civili noleggiate dalla Prefettura di Agrigento. Un traghetto partito dal molo commerciale e diretto a Porto Empedocle con 177 persone tra cui due donne, l'altro traghetto partito da Cala Pisana con a bordo 440 migranti tra cui molte donne e bambini è diretto a Trapani.

Nell'hotspot sono presenti circa 1.850 migranti, numero destinato a salire con gli sbarchi previste nelle prossime ore. Domani sono programmati ulteriori trasferimenti con il traghetto di linea e con la nave Calliope della Marina Militare. Fronteggiare questi continui flussi senza sosta richiede molti sforzi da parte delle autorità competenti e degli operatori impegnati nelle operazioni di arrivo e di trasferimento, ma il sistema logistico e organizzativo coordinato dalla Prefettura e dalla Questura di Agrigento, sembrerebbe funzionare egregiamente.

Giornata di sbarchi nell'isola delle Pelagie anche ieri dove altri 347 migranti, a bordo di 9 diversi barchini, sono sbarcati sull'isola. 28 gli approdi per un totale di 1.149 migranti. Sulle ultime carrette, soccorse dalla Guardia costiera che le ha trovate prive di motore, c'erano da un minimo di 10 ad un massimo di 71 nigeriani, senegalesi, guineani, liberiani, ivoriani, gambiani. Nei nove gruppi, diverse donne e bambini. Tutti hanno riferito di essere salpati da Sfax in Tunisia. Anche i 347 sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola da dove sono in corso i trasferimenti.