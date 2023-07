Lancio riuscito per l'Ariane 5: dopo 117 voli è la sua ultima missione

È decollato con successo l'ultimo volo del razzo Ariane 5, partito a mezzanotte (ora italiana) dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Il razzo trasportava un satellite per comunicazioni militari francese (Syracuse 4B) e un satellite sperimentale tedesco.

Il volo di addio del lanciatore sviluppato da Arianespace era stato rinviato due volte: il 16 giugno per motivi tecnici, poi il 4 luglio per via del maltempo.

Per il razzo europeo Ariane 5 è l'ultima missione, dopo 117 lanci effettuati in 27 anni. Il suo posto sarà preso dal più recente lanciatore Ariane 6, il cui volo inaugurale dovrebbe avvenire entro il 2023.

“Questa 117ª e ultima missione di Ariane 5 è emblematica per diversi motivi”, ha dichiarato Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace. "Ariane 5 ha appena lanciato due satelliti per telecomunicazioni, Syracuse 4B e Heinrich-Hertz, per conto di Francia e Germania, i due principali contributori al programma Ariane. Questa missione è anche emblematica della capacità di Ariane 5 di effettuare lanci doppi, che sono stati il cuore del suo successo, con 197 satelliti collocati in orbita geostazionaria su un totale di 239 lanciati. Al momento della sua conclusione, Ariane 5 avrà servito 65 clienti istituzionali e commerciali di 30 paesi diversi. Il suo successo prefigura la promettente carriera di Ariane 6".

Questo lancio segna anche la fine della carriera per il motore dello stadio superiore HM7 di Ariane 5. Questo motore ha volato sul primo Ariane 1 e sull'ultimo Ariane 5. Ha contribuito 228 volte alla propulsione del lanciatore Ariane, senza mai fallire. È stato uno strumento essenziale nell'avventura europea e sarà sostituito dal motore Vinci, riaccendibile, sull'Ariane 6.