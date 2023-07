L'arcivescovo Delpini ai funerali delle vittime dell'incendio nella Rsa: "Disgrazia incomprensibile"

"Questa celebrazione, nella sua austera solennità, non è una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia troppo incomprensibile” commenta l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante i funerali delle sei vittime anziane dell'incendio nella Rsa dello scorso 6 luglio. “Piuttosto – ha proseguito il capo dell’arcidiocesi milanese – è l'incontro drammatico tra la pietà commossa e l'impotenza insuperabile della città e la Parola che parla con una autorità troppo più alta di ogni parola umana. La pietà e l'impotenza quando entrano in chiesa possono farsi domanda, preghiera. E cosa è capitato quella notte? Il pensiero umano si smarrisce, la casa, la vita è devastata, le istituzioni sono impotenti”.

Presenti alle esequie anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il prefetto, Renato Saccone. La cattedrale della città, che di solito non viene utilizzata per celebrare funerali e solo in poche, rare occasioni si presta a queste funzioni, è stata recentemente ed eccezionalmente scelta per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, lo scorso 14 giugno.