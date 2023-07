l'Argentina pareggia 2-2 in rimonta con il Sudafrica

Complicano il loro cammino ai Mondiali: Argentina e Sudafrica, a Dunedin, in Nuova Zelanda, le due squadre pareggiano 2-2. Le Banyana Banyana si portano avanti con un doppio vantaggio, in gol Linda Motlhalo (30'), dopo controllo Var, e Thembi Kgatlana (66'). Le sudafricane terminano in vantaggio la prima frazione con una prova attenta in fase difensiva e con ripartenze che non lasciano scampo alle argentine. La selezione sudafricana, infatti, ha creato diversi problemi alle avversarie, soprattutto in fase difensiva le Albicelestes hanno sofferto molto, per i continui scatti in avanti di Kgatlana e Motlhalo. Dall'altra parte, l'Argentina non si è mai resa pericolosa, nonostante il maggior possesso palla, solo un tiro cross di Gramaglia finito sul palo.