L'aspartame è "probabilmente" cancerogeno, lo ha stabilito l'OMS

È presente in molti alimenti: dalle bibite dietetiche, ai piatti pronti, dalle gomme da masticare, alla gelatina, ai gelati e ai cereali per la colazione, ma anche in alcuni farmaci, come pastiglie per la tosse o i dentifrici. Si tratta dell'aspartame, un dolcificante artificiale probabilmente "cancerogeno per l'uomo". Lo scrive la più alta autorità mondiale in tema di salute umana, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in uno studio. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che fa parte dell'OMS, ha valutato per la prima volta il livello di pericolosità dell'aspartame. Gli esperti dell'Agenzia, riuniti dal 6 al 13 giugno, hanno concluso che il dolcificante "può essere cancerogeno per l'uomo" . È stato inserito nella categoria gruppo 2b, sulla base di test che riguardavano specificamente il carcinoma epatocellulare, un tipo di cancro al fegato. Ci si immagina che ne dovrebbe essere almeno sconsigliato l'utilizzo, invece la dose giornaliera considerata senza rischi rimane invariata.

GettyImages Aspartame: dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche

"Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i loro prodotti, ne' stiamo consigliando ai consumatori di interrompere completamente il loro consumo", ha sostenuto il dottor Francesco Branca, direttore del Dipartimento di nutrizione, salute e sviluppo dell'OMS. Secondo il dottor Branca, sono necessari ulteriori studi "per chiarire la situazione". Il comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari dell'Oms e della Fao (l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) si è riunito dal 27 giugno al 6 luglio per valutare i rischi associati all'aspartame. Ha concluso che i dati valutati non fornivano motivi sufficienti per modificare l'assunzione giornaliera accettabile stabilita dal 1981 a un massimo di 40 mg per chilogrammo di peso corporeo. In pratica una persona di 70 kg dovrebbe consumare più di 9-14 lattine di una bibita dolcificata con l'aspartame al giorno per superare l'assunzione giornaliera accettabile.

GettyImages OMS dichiara aspartame possibilmente carcerogeno

Che le indicazioni provenienti dall'OMS possano essere contraddittorie e ambigue non è una novità, basti ricordare in epoca covid le prese di posizione su cause e origine del virus sars cov 2. Nel caso dell'aspartame si sta dicendo che è potenzialmente cancerogeno, ma che si può assumere tranquillamente. Esulta l'insustria dei dolcificanti, l'International Sweeteners Association (ISA): il comitato congiunto "ha riaffermato ancora una volta la sicurezza dell'aspartame dopo aver condotto una revisione approfondita, completa e scientificamente rigorosa", ha osservato il segretario generale dell'Isa Frances Hunt-Wood. Ma per Camille Dorioz, responsabile della campagna per l'associazione Foodwatch, l'annuncio dell'OMS sull'aspartame "ha un sapore amaro", perché "un dolcificante potenzialmente cancerogeno non deve aver posto nel nostro cibo o nelle nostre bevande".