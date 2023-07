Le Borse europee ritrovano il segno più, Milano la migliore a +0,99%

Invertono la tendenza le Borse europee dopo due sedute negative. I listini principali del vecchio continente accentuano il rialzo nella seconda parte di seduta, con la sola eccezione di Londra che resta ferma a -0,32%. Milano la migliore a +0,99%, sostenuta ancora dai titoli bancari e dalla corsa di Saipem, la migliore del Ftse Mib con un +4,70%.

Giornata debole invece per i listini americani, dopo nuovi dati macroeconomici che confermano la tenuta del mercato del lavoro nonostante la stretta monetaria - cosa che rende ancora più probabili ulteriori rialzi dei tassi da qui a fino anno.

Mentre sul fronte delle valute si conferma la fase di forte crisi del rublo, crollato sui minimi dall'avvio del conflitto in Ucraina - al momento ci vogliono poco più 100 rubli per un euro, circa 93 per un dollaro. Effetto della drastica riduzione del surplus commerciale russo provocato dalle sanzioni internazionali contro Mosca, come ha ammesso la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina.