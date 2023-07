L'inflazione in calo spinge le Borse europee

Borse europee risollevate dai dati macroeconomici pubblicati in mattinata e in particolare da quelli sull'inflazione, che si conferma in calo sia in Italia sia nell'insieme dell'Eurozona. Milano in chiusura è la migliore con un +0,49%, la peggiore è invece Francoforte che si ferma appena sotto la parità, appesantita da cifre deludenti per le vendite al dettaglio in Germania.

Rialzi che mantengono i listini europei sui massimi dal 2008, con il Ftse Mib che corre più degli altri: un guadagno di oltre il 7% nel mese di luglio che lo porta ben oltre quota 29 mila e 500 punti. Merito della buona tenuta di settori importanti per il nostro indice principale, come le banche e l'energia, ma anche della convinzione degli operatori che a settembre arriverà anche in Europa una pausa nel rialzo dei tassi d'interesse. Convinzione in qualche modo rafforzata dalle parole di ieri della presidente della Banca centrale europea Lagarde, che in un'intervista a Le Figaro dice esplicitamente che questa pausa è una possibilità, come lo è un nuovo aumento. Non senza però precisare che anche se dovesse effettivamente esserci uno stop nella stretta monetaria, questo non sarebbe necessariamente definitivo.