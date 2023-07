L’Italia chiude con un totale di 12 medaglie i mondiali paralimpici di atletica

Valentina Petrillo aggiunge un altro sogno a quello già realizzato nei 400 T12.

La sua partecipazione azzurra ad un Mondiale si colora completamente di bronzo: non c'è solo quello sul giro di pista, ma oggi la prima atleta transgender paralimpica al mondo a competere in una rassegna iridata nell'Atletica raggiunge un altro risultato storico facendo doppietta della stessa medaglia nei 200 T12. In gara è quarta in 26"31, ma la tedesca Katrin Mueller-Rottgardt viene squalificata per aver perso il cordino con la sua guida.