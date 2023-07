L'Italia vince ancora, Slovenia battuta in 3 set in poco più di un'ora

L'Italia strapazza la Slovenia e vola alle Finals Eight di Danzica che si svolgeranno dal 19 al 23 luglio. Gli Azzurri travolgono 3-0 la Slovenia con una grandissima prova di squadra - 14 muri, 6 ace - e un Yuri Romanò formato MVP (16 punti). Successo che vale la qualificazione aritmetica alla fase a eliminazione diretta e anche il superamento in classifica su Brasile e Slovenia stessa. Azzurri fenomenali, in ogni fase del match. Prosegue quindi a vele spiegate la corsa dell'Italia: ha ottenuto la qualificazione e ora punta a un buon piazzamento in vista delle Finals. Gli azzurri torneranno in campo domani, alle 13 italiane, contro il Giappone. Si è giocato sempre sul gerflor della Mall of Asia Arena a Pasay City, nelle Filippine. Nel poker arbitrale, nuovo format della direzione di gara introdotto in questa VNL 2023, il 1° arbitro sarà Erdal Akinci (Turchia), mentre il 2° direttore di gara è Ibrahim Alblooshi (Emirati Arabi Uniti). Ecco il 6+1 schierato da De Giorgi: Giannelli, Romanò, Galassi, Russo, Lavia, Michieletto, Piccinelli (libero), La Slovenia risponde con: Ropret, Urnaut, Stern,Cebulj, Kozamernik.