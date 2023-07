L'nchiesta sulla morte di Andrea Purgatori: autopsia e Tac entro martedì prossimo

L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, il giornalista morto in ospedale a Roma mercoledì 19 luglio, va avanti.

Martedì prossimo verrà effettuata l'autopsia per accertare le condizioni fisiche e le cause che hanno determinato la sua morte. In particolare si cercano risposte su un sospetto utilizzo "indebito" di radioterapia. Contestualmente all'autopsia il medico legale nominato dagli inquirenti e quello dei familiari di Purgatori effettueranno anche esami radiologici tra cui una Tac.

L'esame autoptico è stato disposto dalla procura di Roma dopo l'esposto presentato dai familiari del giornalista. Nell'esposto presentato dai familiari agli inquirenti, viene chiesto alla magistratura di accertare se Purgatori fosse realmente colpito da metastasi al cervello, partite da un carcinoma che il giornalista aveva ai polmoni. A seguito dell'atto di denuncia sono stati iscritte nel registro degli indagati due persone con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

I magistrati della Procura di Roma stanno per affidare l'incarico peritale al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia, mentre i Carabinieri del Nas, stanno acquisendo, le cartelle cliniche nella struttura dove Purgatori era stato in cura. Una delle cartelle mediche è stata acquisita nell'ospedale dove è morto Purgatori.