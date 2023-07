Tappa londinese per Biden, ricevuto da Re Carlo III con gli onori militari

Re Carlo III ha ricevuto il presidente americano Joe Biden al castello di Windsor. Biden non aveva partecipato all'incoronazione del sovrano inviando a suo nome la first lady Jill. Non si tratta di una visita di Stato, ma il cerimoniale prevede che Biden passi in rassegna alla presenza di Carlo le unità inquadrate in suo onore; oltre all'esecuzione dei due inni nazionali da parte della banda militare.

Schierati i reparti in alta uniforme della Royal Guard, con le abituali giubbe rossi e gli alti colbacchi neri. La rigorosa coreografia dell'evento è identica a quella riservata dall'istituzione monarchica a tutti gli altri presidenti in visita informale faccia a faccia col sovrano. L'ultima volta era accaduto per Donald Trump, ricevuto a suo tempo a Buckingham Palace - non senza qualche momento d'imbarazzo rispetto al protocollo - dalla regina Elisabetta II.

Prima di recarsi a Windsor, il presidente degli Stati Uniti era stato a Downing Street per un faccia a faccia con il primo ministro britannico Rishi Sunak, dove i due avevano ribadito la solidità dei rapporti bilaterali fra Londra e Wasinghton.

La visita del capo della Casa Bianca in Europa precede il vertice Nato di Vilnius di domani e dopodomani.

Prima con Sunak a Dowining Street

Usa e Regno Unito sono fianco a fianco nell'impegno per “rafforzare l'alleanza” Nato in occasione dell'imminente vertice di Vilnius e nell'incoraggiare gli alleati “a mantenere il sostegno all'Ucraina” di fronte alla Russia “fino alla vittoria”. Lo si legge in una dichiarazione congiunta attribuita da Downing Street al presidente Joe Biden e al primo ministro Rishu Sunak, stando a una nota diffusa dopo il loro incontro svoltosi a Londra stamattina.

Incontro nel quale i due leader hanno anche parlato dei “progressi nella controffensiva” di Kiev ed evocato la necessità di un “impegno a lungo termine per la difesa” ucraina, sino “alla vittoria in questa guerra”: condizione di “una pace giusta e duratura”.