Luis Enrique è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain

Dopo il divorzio con Christophe Galtier, (che al momento non se la passa bene) il Psg ha reso noto il nome dell'allenatore che siederà in panchina per i prossimi due anni: si tratta di Luis Enrique, l'asturiano, ex tecnico di Roma, Barcellona e della Nazionale iberica, e' stato presentato in apertura di una conferenza stampa a Poissy, nel nuovissimo centro sportivo del Psg. L'appuntamento e' slittato via via di circa tre ore, ufficialmente a causa di "un ritardo del volo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi".

Luis Enrique ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club fino al 2025, in conferenza stampa l'allenatore 53enne ha dichiarato, in francese: "Sono felice di arrivare a Parigi per vivere una nuova esperienza", "E' molto emozionante per me incontrare nuove persone, vivere in questa città, imparare una nuova lingua e soprattutto allenare il Psg", Si è anche espresso sul “suo” calcio “La mia idea di calcio è attaccare per accontentare i tifosi. Garantisco che giocheremo da squadra. Stiamo cercando di ingaggiare un'altra persona per completare lo staff tecnico”