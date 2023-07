L'ultimo saluto alla bandiera biancazzurra Vincenzo D'Amico

Il mondo del calcio è ancora in lutto per la morte di Vincenzo D'Amico. Il campione della Lazio dello storico scudetto è scomparso all'età di 68 e Roma lo piange. Oggi si consumerà l'ultimo saluto a “Vincenzino” storica bandiera biancazzurra scomparso il primo luglio all'età di 68 anni dopo dopo una lunga battaglia durata due anni, e annunciata da lui stesso sui social, contro un tumore. Il funerale si celebrerà alle ore 10.30, presso la Chiesa Gran Madre di Dio che domina su Ponte Milvio. Sì, proprio a ponte Milvio il luogo dove i tifosi biancazzurri si riuniscono nei pre partita, la piazza si trasformerà in luogo di celebrazione e di commemorazione. D'Amico è stato anche un volto noto della tv del calcio, per anni ha collaborato con Rai sport. Amato dai laziali e rispettato dai romanisti, iconica la sua foto sorridente insieme ad Ancelotti e Pruzzo. Domani si svolgeranno i funerali anche a Latina, sua città natale, alle 10 nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Goretti.