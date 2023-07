Luna piena vicina al perigeo: stasera la prima "Superluna" dell'anno

Oggi, nel cielo notturno, vedremo sorgere la prima delle quattro “Superlune” attese per quest'anno (tutte comprese tra l'estate e l'inizio dell'autunno).

È chiamato così quello speciale momento in cui la Luna raggiunge la fase di pienezza mentre si trova prossima al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra, risultando di dimensioni apparenti più grandi rispetto al solito, per un effetto ottico.

EduINAF, il canale di didattica e divulgazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dalle 21:30, sui suoi canali Youtube e Facebook, organizza una diretta speciale in cui saranno trasmesse le immagini della Luna riprese dai telescopi INAF, insieme ai suoi astronomi in collegamento da Cagliari, Palermo e Loiano (Bologna).

Per l'occasione Licia Troisi, scrittrice, astrofisica e divulgatrice scientifica, racconterà la sua Luna e il suo grande amore per lo spazio, i fumetti, il mondo fantasy e molto altro, oltre che regalare qualche anticipazione sul suo nuovo libro "Astrofisica per ansiosi", edito da Rizzoli. Durante la trasmissione sarà inoltre possibile porre domande a Troisi come agli esperti INAF in collegamento.