Madonna rompe il silenzio sui social: il mio obiettivo è riprendermi al più presto

Madonna ha rotto il silenzio ed è ricomparsa sui social. La pop star ha dichiarato oggi di essere sulla "strada del recupero" dopo l'infezione batterica che ha richiesto il ricovero in ospedale. E' la sua prima dichiarazione da quando è stata curata in terapia intensiva alla fine del mese scorso.

"Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli", ha detto la 64enne nel suo post sui social media. "Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour". La malattia ha costretto Madonna a posticipare il suo tour "Celebrations" di 84 date quasi esaurito che doveva iniziare il 15 luglio.

"Il mio obiettivo ora è la mia salute e diventare più forte il prima possibile!", ha detto la pop star. Madonna ha cancellato il suo tour estivo e autunnale in Nord America, con l'intenzione di riprogrammare le date in seguito. I piani per la tappa europea del tour rimangono in vigore per ottobre.