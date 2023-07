Maltempo, allerta gialla in Lombardia e a Bolzano, temporali in arrivo anche al Centro

Mentre la Lombardia conta i danni per il maltempo - superati gli 800 milioni di euro - è stata manata un'allerta gialla (rischio ordinario) dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione per temporali a partire dalle ore 00.00 e fino alla mattinata di domani, martedì 1^ agosto.

Allerta gialla anche nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Le segnalazioni dei danni arrivate alla Protezione civile per l'ondata catastrofica di tempeste che hanno colpito la Lombardia la scorsa settimana, ad oggi, hanno raggiunto la cifra di 805.464.238 euro a fronte di 339 schede inviate a Regione da 287 comuni su 1.504 Comuni lombardi, di cui oltre 200 milioni per danni al comparto pubblico ed oltre 604 milioni per i privati e le attività produttive. Uno dei più colpiti è stato il Comune di Monza che ora si prepara per il Gran Premio di Formula 1 il 3 settembre.

Addio Circe, anticipo di autunno al Centro-Nord

L'anticiclone Circe lascia spazio a eventi temporaleschi sulle regioni del Nord e anche del Centro a partire dal 1 agosto, e in particolare le precipitazioni si allargheranno dalla metà della settimana. Oltre all'allerta per i temporali in Lombardia e nella Provincia di Bolzano, si prevedono per domani pomeriggio precipitazioni intense sul Veneto per le successive 6/9 ore; sul Friuli-Venezia Giulia per le successive 12/18 ore.

Mercoledì 2 agosto al Nord si registreranno addensamenti compatti su alpi e prealpi, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del Settentrione con aumento della nuvolosità compatta dal pomeriggio sulla Liguria centrorientale, seguita da rovesci o temporali sparsi.

Centro e Sardegna: - bel tempo su tutto il centro, con aumento delle nubi compatte dal pomeriggio sull'alta Toscana, seguite da rovesci o temporali sparsi. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature: minime in diminuzione al Nord, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia, in aumento sulla Sardegna ed aree costiere adriatiche centromeridionali, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sul Triveneto, in aumento su Sardegna e Toscana, stazionarie sul resto dell'Italia.

Giovedì 3 agosto molte nubi compatte al Nord-Ovest e regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi; bel tempo altrove.

Venerdì 4 agosto cielo molto nuvoloso al nord-ovest, regioni alpine e regioni centrali peninsulari, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi sulle regioni alpine centrorientali; cielo da poco a parzialmente nuvoloso altrove.

Sabato 5 agosto nuvolosità cumuliforme sparsa su tutto il settore peninsulare, con rovesci o temporali associati, in attenuazione dalla sera.

Domenica 6 agosto condizioni di generale bel tempo nella giornata di domenica, con al più deboli fenomeni temporaleschi a ridosso dei rilievi durante le ore centrali.