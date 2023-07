Maltempo, disagi a Malpensa con voli dirottati. Forti temporali in Friuli Venezia Giulia

Allerta meteo per rischio temporali su gran parte della Lombardia e in Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, su gran parte del Piemonte e dell'Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, dove nella notte si è abbattuta una violenta ondata di maltempo.

Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell'elettricità divelti, oltre dieci persone evacuate, interruzione nell' erogazione dell'energia elettrica in vari comuni della pedemontana e in pianura nel Friuli Occidentale, nella zona Udinese e nel Goriziano. Nella notte sono caduti 10-30mm di pioggia, con grandinate locali e raffiche di vento sui 100-130 km orari.

Molto impegnati i vigili del fuoco, oltre 500 chiamate e 400 interventi, tra quelli effettuati e ancora da espletare; la Protezione civile ha operato con oltre 100 volontari e 38 automezzi; i soccorritori sono ancora sui posti a rischio per rimuovere ramaglie e tagliare alberi, ripulire le strade; in particolare si sono verificati distacchi di massi su strade nella zona Alta Val Torre.

Forti raffiche di vento e nubifragi hanno interessato anche i territori di Udine e Pordenone causando allagamenti, rami pericolanti e dissesti di strutture edili. Attualmente il comando di Udine ha effettuato 60 interventi, a Pordenone 50. Nella zona di Pieris (GO) i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due campeggiatori in difficoltà per l'innalzamento del fiume Isonzo, mentre a Torviscosa (UD), dove è stato divelto dal vento il tetto di un palazzo di 5 piani, per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco hanno evacuato 40 residenti. In supporto alle squadre di Udine sono giunti rinforzi dal Piemonte.

L'allerta meteo permane e resterà in vigore fino a mezzanotte, sono previsti ancora rovesci e temporali sparsi in tutta la regione da nord verso sud.

Nella notte un uomo, di 60 anni, residente nella zona di Cervignano, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un muro. E' accaduto a Strassoldo di Cervignano del Friuli (Udine), attorno alle 3.20. In quel momento in zona stava imperversando il maltempo che ha provocato numerosi danni.