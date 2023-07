Maltempo, temporali e grandine su tutto il Veneto

Dopo la tempesta che ha colpito Agordino, Comelico e Cadore, il maltempo si è abbattuto su altre zone del Veneto con temporali e grandine. Chicchi grandi come palle da tennis si sono visti nelle province di Treviso e Padova, dove hanno provocato danni ad abitazioni, automobili e coltivazioni. Forti precipitazioni anche nelle province di Vicenza, Verona e Venezia.

Esteso lo stato di emergenza

La Regione ha deciso l’estensione dello stato di emergenza, già stabilito per il bellunese e ha fatto sapere che sono 110 le persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadute e da rotture di vetri. Rilevati, inoltre, 28 accessi complessivi in Pronto Soccorso in provincia di Venezia, 62 a Padova, 19 a Vicenza e 1 a Belluno.

Vigili del fuoco al lavoro, rinforzi da fuori regione

Centinaia le richieste di soccorso arrivate alle sale operative del 115. Oltre 500, comunicano i Vigili del fuoco che sono al lavoro per risolvere i problemi causati dal maltempo, per il taglio di rami e alberi, la messa in sicurezza di elementi pericolanti, il censimento dei danni. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l’invio di squadre delle colonne mobili di altre regioni, provenienti dai comandi di Firenze, Alessandria e Milano.

Colpite anche le zone del Prosecco

Già nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio nella Marca erano stati colpiti i Comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello, Pederobba e Valdobbiadene. Poi, in serata, la grandine è arrivata nell'Alta Padovana: a Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo e San Giorgio in Bosco. Pioggia battente nel veneziano, dove il maltempo si è concentrato soprattutto lungo la riviera del Brenta. Fra i Comuni con maggior richieste di soccorso Dolo, Stra, Pianiga, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fiesso d’Artico, Fossò e Chioggia. Le stazioni della rete Arpav hanno registrato, inoltre, forti raffiche di vento, anche superiori a 100 Km/h, con un massimo di 119 km/h a Campagna Lupia, nel veneziano. Forti temporali anche nel veronese, in particolare nei comuni di Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Sommacampagna. Nel vicentino colpita la zona del bassanese.