Maltempo, bombe d'acqua e grandine

Una nuova bomba d'acqua e grandine, dopo quella di martedì notte, si è abbattuta questa mattina su Milano e sulla provincia di Monza e Brianza. Numerose le strade allagate, con code e ingorghi.

Ieri sera, invece, a causare i disagi maggiori è stato il vento. Un centinaio le chiamate arrivate ai vigili del fuoco a Milano, soprattutto per la caduta di alberi e rami che in alcuni casi hanno bloccato la circolazione o danneggiato le auto in sosta. Tra le zone più colpite, la periferia meridionale e il primo hinterland a sud della città. Ma non solo. Anche il centro è stato sferzato dalle raffiche.

In via Alemagna, a pochi passi dalla Triennale, un albero alto almeno una decina di metri è stato letteralmente sradicato ed è caduto sulla strada intorno alle 19.30. Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni a auto in transito. A causa della sua grandezza, per rimuoverlo dalla carreggiata i vigili del fuoco hanno dovuto sezionare il tronco in più parti con un motosega, chiudendo temporaneamente un tratto della strada.

Simile quanto accaduto davanti a City Life all’incrocio tra viale Eginardo e via Flavio Gioia e vicino al cimitero Monumentale. Qui un automobilista ha rischiato di restare travolto ed è stato soccorso dal 118. Anche questa mattina numerosi i rami sull’asfalto, come in via Pucci.

Situazione critica per vento e temporali ieri sera anche in buona parte della provincia di Pavia, con alberi caduti nei comuni di Giussago e Casorate Primo.