In Veneto nubifragio nella notte: danni alle colture, alberi abbattuti e violente grandinate

La situazione a Vicenza e provincia

A Costabissara Ilaria Lovise, alla guida della storica trattoria e albergo di famiglia che ha 130 anni di storia, un disastro del genere non l’aveva mai visto.

I chicchi di grandine, alcuni grossi come pesche, all’una di notte hanno mitragliato i tavoli all’aperto, distrutto le tegole, danneggiate le auto dei clienti: 60mila euro di danni, stimano.

Danni ingenti in molte località

Non c’è solo Costabissara, però. La linea dei danni in provincia di Vicenza arriva fino in alcune zone del capoluogo, e passa per Dueville, Monteviale, Caldogno, Monticello Conte Otto. Le segnalazioni sono a macchia di leopardo, e toccano anche Isola Vicentina, dove è volato via il tendone della sagra in allestimento. Fin dalle prime ore del mattino, i residenti delle zone colpite erano per strada a spazzare il fogliame.

Molti gli alberi abbattuti

Il problema principale sono stati gli alberi abbattuti e i rami volati: più di 60 le chiamate ai vigili del fuoco. A Vicenza, un pioppo è finito addosso a un condominio, devastando il balcone di un’inquilina.

Poi ci sono le auto, decine quelle col parabrezza danneggiato, o frantumato. I tempi per sistemare si allungheranno, perché le assicurazioni hanno fatto sapere che le richieste sono numerose.

Il servizio di Matteo Mohorovicich