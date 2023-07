Maneskin oggi e domani in scena all'Olimpico di Roma. Poi martedì a Milano

"Quando abbiamo cominciato, avevamo un sogno: suonare negli stadi e ci siamo arrivati. Questo è il nostro primo stadio e dobbiamo ringraziare voi che siete venuti qui a condividere quello che per noi resterà un momento memorabile e speciale". E' così che Damiano dei Maneskinha salutato i 25 mila spettatori che domenica sera erano a Trieste per vedere suonare la band del momento. Quella in Fvg era la tappa zero del tour estivo della band che suonerà a Roma il 20 e 21 luglio e a Milano il 24 e 25 luglio.

Reduci da successi in tutto il mondo, i Maneskin hanno regalato al pubblico di Trieste tantissime hit, a partire da 'Zitti e buoni', che li ha lanciati, e da "Beggin'", cover del brano di Frankie Valli and the four seasons, con cui hanno conquistato l'America. Poi una versione acustica di 'Torna a casa' e di 'Vent'anni', accompagnato da migliaia di cellulari che hanno illuminato la notte di Trieste. "



Abbiamo sempre avuto un sogno - ha detto - che è quello di venire a suonare in mezzo a voi. Finora non ce l'avevano mai permesso, ma adesso lo abbiamo realizzato". Gran finale con una versione velocissima di 'Mamma Mia', che ha fatto saltare e ballare tutto lo stadio, con la ballad 'The Loneliest' e la hit 'I wanna be your slave'.