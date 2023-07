Manfredonia, due fratellini annegano in una vasca di irrigazione

Due fratellini rumeni di 6 e 7 anni sono annegati vicino Manfredonia, in provincia di Foggia, cadendo in un invaso per l'irrigazione.

Secondo le prime ricostruzioni potrebbero essere caduti o scesi per fare il bagno nel vascone per la raccolta di acqua e non essere più riusciti a risalire. A dare l'allarme sarebbero stati i genitori, non vedendo tornare i bambini e scoprendo davanti al vascone le loro ciabattine.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Foggia hanno trovato i corpi dopo lunghe ricerche anche con l'aiuto di una squadra di esperti sommozzatori e con l'aiuto delle fotoelettriche, trattandosi di una zona poco illuminata. L'invaso si trova in una campagna tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa, e ha forma quadrata con dimensioni 40m x 40m e profondità di circa 3 metri.