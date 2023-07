Mar Baltico, il bimbo cade dal traghetto e la madre si getta per salvarlo. Morti entrambi

Si è consumata una tragedia giovedì scorso nel Mar Baltico, dove un bambino di sette anni e la madre sono morti dopo essere caduti da un traghetto in viaggio dalla Svezia alla Polonia. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo sarebbe precipitato dalla nave mentre era in mare aperto, e la madre si sarebbe tuffata per salvarlo.

La Stena Spirt era partita da Gydnia intorno alle 9 del mattino di giovedì. Alle 16.20 sono arrivate le prime informazioni che parlavano di due persone cadute in mare con i servizi di soccorso che si sono precipitati sul posto. Una donna è stata trovata nell'acqua gelata 59 minuti dopo il suono delle sirene di allarme, il figlio 7 minuti dopo. Entrambi sono stati trasportati in elicottero d'urgenza all'ospedale di Karlskrona, in Svezia. Le indagini stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto, da valutare la presenza di una terza persona, il comportamento della madre e la sicurezza della nave. Le vittime sono entrambe polacche, lei nata nel 1985 mentre il piccolo nel 2016. Il traghetto svedese Stena Spirit aveva a bordo 310 passeggeri ed era a metà del suo viaggio verso Gdynia in Polonia da Karlskrona in Svezia quando si è verificata la tragedia.