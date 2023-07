Marmolada, un anno fa il crollo del ghiacciaio. Messner: "La tragedia non ci ha insegnato nulla'

In un’intervista al quotidiano La Repubblica, l'alpinista ha aggiunto: "La lezione della tragedia in Marmolada è che quanto successo, da qualche parte, si ripeterà. L'alpinismo lo sa e ne tiene conto, il turismo no ed è vittima della propria essenza di massa. Solo un salto di qualità culturale del turismo eviterà altre stragi”. Parole che restituiscono perfettamente il lato oscuro della montagna accanto all’infinita bellezza e la responsabilità dell’uomo nell’aumento dei rischi ad alta quota.

"La montagna è là e ci offre la possibilità di emozionarci. Contiene però per sua natura dei pericoli: si tratta di ambienti che non possono essere esenti da rischi. E allora noi non possiamo che accettarlo, ma per questo siamo chiamati a frequentare le vette con questa consapevolezza e usando la massima prudenza".

Nel primo anniversario del crollo del ghiacciaio di Punta Rocca in Marmolada, la Val di Fassa ha organizzato un weekend di celebrazioni. Oggi la messa in onore delle 11 vittime della tragedia di un anno fa a Passo Fedaia, nel piazzale a monte del rifugio Cima Undici. Al termine la deposizione di una targa in uno spazio commemorativo poco più in alto.

Il ricordo di quanto accaduto e il futuro della montagna

"Il ricordo è un dovere nei confronti di una comunità che è stata colpita al cuore,", ha osservato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ieri sera, parlando da passo Fedaia, ai piedi della Marmolada, a un anno dal crollo che costò la vita a 11 alpinisti e ricordando il grande lavoro compiuto dal sistema della Protezione civile del Trentino con il supporto delle realtà altoatesine e venete per mettere in salvo i feriti e recuperare chi ha perso la vita.

"Si tratta di 127 operatori che intervennero sul ghiacciaio nel giorno dell'evento, con il supporto di altre 96 unità. Mette i brividi pensare che queste persone hanno rischiato la vita, mettendo al primo posto chi era stato coinvolto nell'emergenza”, ha continuato.

"C'è il dibattito su chi vive la montagna, quanto la devi vivere e come la devi vivere. Io credo -ha affermato Fugatti- non debbano prevalere le ideologie: se da una parte abbiamo imparato che occorre fare il giusto monitoraggio su tutti gli aspetti di sicurezza, dall'altra parte non possiamo pensare che la montagna non possa essere vissuta. Serve il giusto mix: non deve vincere né l'ideologia di chi vuole per forza il turismo di massa senza regole e senza precauzioni, né di chi dice che le montagne devono essere chiuse. Le montagne non possono essere chiuse: in qualche modo ce lo ha insegnato chi le ha sempre vissute e anche quei ragazzi che stavano vivendo allora la Marmolada", ha detto il presidente della Provincia di Trento.

Oggi la Provincia è impegnata nei monitoraggi con sistemi avanzati per indagare la presenza di acqua liquida nel ghiacciaio, ma la montagna deve continuare a essere vissuta", ha sottolineato ancora Fugatti.

Il sindaco di Canazei Giovanni Bernard ha spiegato che "a un anno dal 3 luglio, la Marmolada appare imbiancata ma il processo di scioglimento è lo stesso. Attraverso i rilevi con strumentazione ad hoc, la Protezione civile sta monitorando la montagna e sulla base dei dati spetterà a noi assumere i necessari provvedimenti. Diciamo no alle chiusure, ma intendiamo verificare se ci siano le condizioni per prevenire, pur sapendo che non è possibile mettere in sicurezza tutta la montagna".