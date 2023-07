Matthew Richards vince la finale 200mt stile libero

Subito una sorpresa nelle finali odierne ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Il britannico Matthew Richards ha vinto la medaglia d'oro nei 200sl. Nelle acque della 'Marine Messe' di Fukuoka, impianto che ospita i Campionati mondiali di nuoto, il 20enne nuotatore britannico ha vinto in 1'44"30, precedendo di appena due centesimi il compagno di squadra Tom Dean A in 1'44"32, bronzo al coreano Sunwoo Hwang in 1'44"42. Fuori dal podio il grande favorito della vigilia, il campione in carica rumeno David Popovici solo quarto in 1'44"90 dopo una gara condotta in testa dall'inizio prima di essere risucchiato nel finale dagli avversari.