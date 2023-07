Medioriente: iniziato il ritiro delle forze armate israeliane dal campo profughi di Jenin

L'esercito israeliano ha cominciato a ritirare i propri soldati da Jenin, al secondo giorno di combattimenti. Lo riportano i media, tra cui Haaretz. La notizia era stata anticipata in qualche modo dal premier israeliano, Benyamin Netanyahu, che in serata aveva detto che "in questi momenti stiamo completando la missione a Jenin e posso dire che questa estesa operazione non sarà la sola". Questo dopo 44 ore dall'inizio dell'operazione. La notizia è riportata anche dal Jerusalm Post che cita fonti della Difesa. Il ritiro è avvenuto con nuovi scontri a fuoco, fuori dall'ospedale governativo Khalil Suleiman, nel campo profughi.

Nella città del nord della Cisgiordania - considerata da sempre dagli analisti una roccaforte dei miliziani - le azioni dell'esercito sono proseguite anche oggi, ma da domani non dovrebbero più esserci in città soldati israeliani. "Non consentiremo a Jenin di tornare ad essere una città rifugio per il terrorismo - ha detto in serata il premier -. Lo combatteremo ovunque". Gli scontri nella cittadina palestinese hanno spinto ieri notte circa 3.000 persone (su 18.000 residenti) a lasciare il campo profughi. L'esercito ha precisato che "è stato di loro iniziativa", respingendo la tesi palestinese di una indicazione dei militari in tal senso.

Fonti militari hanno aggiunto che nel primo giorno di operazioni sono stati catturati 120 ricercati su una lista di 160 nominativi. Inoltre - secondo il portavoce dell'esercito - oggi sono stati trovati e fatti brillare "11 ordigni esplosivi nascosti dai terroristi lungo le strade in aree civili del campo profughi". Sempre secondo la stessa fonte, "uomini armati" palestinesi avevano trasformato la Moschea al-Ansari in un "nascondiglio fortificato, completo di un tunnel sotterraneo e di un nascondiglio di armi".

Il bilancio delle vittime palestinesi è salito ad 11, con circa 100 feriti. Il ministero della Sanità ha identificato l'ultimo ucciso in Abdel Rahman Hardan (22 anni), morto - ha riferito la Wafa - "dopo essere stato colpito alla testa dal fuoco delle forze di occupazione".

Il presidente Abu Mazen ha chiesto all'Onu e alla comunità internazionale "di intervenire con urgenza per costringere Israele a fermare l'evacuazione degli abitanti" del campo profughi di Jenin, definita "un crimine". È stato inoltre deciso "di fermare tutti i contatti e gli incontri con Israele e di continuare a interrompere il coordinamento della sicurezza".