Meloni in Puglia per una vacanza in famiglia (con un occhio al G7 del prossimo anno)

Giorgia Meloni è in Puglia per una prima ricognizione dei luoghi del G7 sotto presidenza italiana che si terrà nel 2024. Tra lavoro e relax in famiglia, la premier si trova vicino a Fasano, per visionare le strutture più adatte ad ospitare il vertice che si terrà nel prossimo giugno.

La riunione del G7 è un evento impegnativo sia per i numeri che per l'effetto mediatico che svilupperà. La presenza dei sette massimi leader mondiali comporterà una copertura informativa planetaria, insieme a un ritorno d'immagine per la Puglia. Per questo, l'organizzazione va studiata con cura e impostata con larghissimo anticipo. Non è ancora chiaro, per ora, quale sarà la sede degli incontri ufficiali: le città più accreditate sono Lecce e Brindisi, ma circolano anche altre ipotesi come Otranto e Martina Franca. In occasione dell'ultimo summit di Hiroshima, la premier Meloni ha spiegato che la designazione della Puglia come cornice del G7 2024 è dovuta al ruolo che questa regione ha ricoperto nella storia come “ponte tra Occidente e Oriente: in un vertice nel quale il Sud del mondo sarà centrale - aveva detto la presidente del Consiglio motivando la sua decisione - porteremo i grandi della Terra nel Sud Italia. E abbiamo scelto la Puglia perché ha, da questo punto di vista, un significato simbolico, legato alla sua posizione geografica”.

La Puglia sarà la settima location italiana sede di un G7. Le prime due presidenze italiane (1980 e 1987) videro Venezia come luogo prescelto per il summit, seguito, in formato G8, da Napoli (1994), Genova (2001), L'Aquila (2009). L'ultimo appuntamento in formato G7 a Taormina (2017).

Intanto, supervisionando e rilassandosi con il compagno Andrea e la figlia Ginevra, la premier pubblica un post su Facebook in cui si dice soddisfatta per i nuovi dati Istat sull'occupazione. E scrive: “Incoraggianti notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un'Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto”.