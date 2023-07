Meloni interviene sul concorso esterno in associazione mafiosa: "Mi concentrerei su altre priorità"

“Sul tema del concorso esterno, comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità”. Dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della visita al Parco archeologico di Pompei, dove oggi si è recata con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per inaugurare il treno Alta velocità che collegherà Roma alla città campana, per favorire migliori e più rapidi collegamenti con uno dei siti archeologici più famosi e visitati in Italia.

La premier fa riferimento ad uno dei temi al centro della polemica sulla giustizia, l'ipotesi di revisione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che per il ministro Nordio andrebbe modificato anche se il Guardasigilli, in questo appoggiato da Forza Italia, ha più volte ribadito che “non si tratta di cambiare o rendere più debole la lotta alla malavita organizzata”.

Nel corso della sua visita a Pompei, la premier fa sapere che sarà presente al ricordo del giudice Paolo Borsellino a 31 anni dalla strage di via d’Amelio: “Non sono mai mancata alle commemorazioni e non mancherò neanche quest'anno”.

La precisazione di Nordio: “Tra me e la premier perfetta sintonia”

A stretto giro, arriva la precisazione del titolare di via Arenula, il quale puntualizza che “la revisione del concorso esterno non fa parte del programma di governo, ed infatti non è stata da me nemmeno prospettata nel discorso alle Camere all'inizio del mio mandato” spiega, attraverso una nota, il ministro Nordio. “Le ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su ipotetici dissidi [tra lui e la premier, ndr] - precisa il Guardasigilli - sono vani tentativi di minare la nostra risolutezza nel portare a compimento le riforme sulla giustizia, secondo il mandato ricevuti dagli elettori, e sulle quali non vacilleremo e non esiteremo”.