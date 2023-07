Meloni oggi da Biden. Cina, Ucraina e Africa, i temi sul tavolo nello Studio Ovale

La premier Giorgia Meloni è atterrata (alle 2.13 ora italiana) a Washington per una 'due giorni' ricca di impegni. In agenda il bilaterale con il Presidente statunitense Joe Biden che vedrà nel primo pomeriggio, quando in Italia saranno le 21 di sera. Prima dell'incontro alla Casa Bianca, la premier raggiungerà Capitol Hill per incontrare i leader di gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti.

Il presidente americano Joe Biden nell'incontro di oggi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riaffermerà "la forte relazione e partnership" tra Usa e Italia". Lo ha detto John Kirby, direttore per la comunicazione strategica della Casa Bianca.Biden, ha spiegato, "attendeva con impazienza questa visita da un bel po'. Gli Stati Uniti e l'Italia sono stretti alleati della Nato e partner del G7. Siamo partner commerciali importanti, e ci sono legami molto forti tra i nostri due popoli, come possono testimoniare i circa 18 milioni di italoamericani. Mentre affrontiamo importanti sfide globali, tra cui la guerra della Russia contro l'Ucraina e la crisi climatica, il partenariato Usa-Italia e la voce forte dell'Italia nell'UE e all'interno dell'Alleanza Nato rimangono certamente importanti".

Kirby ha ricordato che "l'Italia ospita circa 30.000 militari americani, dipendenti del Dipartimento della Difesa e, naturalmente, tutti i loro familiari nelle cinque principali basi militari in tutta Italia, che è la seconda più grande presenza permanente in Europa e ne siamo certamente grati".

Gli Usa lavorano "a stretto contatto con il primo ministro e il governo italiano sull'Ucraina e su una serie di altri interessi condivisi. L'incontro odierno darà a entrambi i leader l'opportunità di esplorare alcuni di quegli interessi condivisi, comprese le sfide regionali, il nostro impegno condiviso nei confronti dell'Ucraina, di cui l'Italia è stata un grande partner, fornendo assistenza sia militare che economica e umanitaria. I leader potranno anche discutere gli sviluppi in Nord Africa, un più stretto coordinamento transatlantico per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese. E ci aspettiamo che parleranno anche della prossima presidenza italiana del G7 nel 2024".

Kirby ha ricordato che Biden ha incontrato e parlato con il primo ministro Meloni diverse volte da quando è entrata in carica lo scorso autunno, tra cui a Bali al vertice del G20, a Hiroshima al vertice del G7 e certamente di recente a Vilnius al vertice della NATO e si sono consultati regolarmente lungo il percorso con altri partner del G7 su una serie di questioni. "Quindi - ha concluso - c'è una relazione buona e produttiva. Il presidente Biden non vede l'ora che inizi la discussione".