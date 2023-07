Meloni sul volo da Washington con la figlia: “Io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano”

Biden e l'invito alla Casa Bianca per la piccola Ginevra

Proprio sulla sfera familiare tra Biden e Meloni c'è stato uno scambio significativo, intimo e confidenziale. Come quando il presidente americano, saputo che Meloni aveva portato con sé la piccola figlia Ginevra, ha esclamato: “Perché non me lo hai detto? Chiamiamola, facciamole fare un giro della Casa Bianca". Per un attimo la premier ci pensa, è proprio Biden ad insistere, ma dopo una breve verifica entrambi gli staff si rendono conto che la cosa è troppo complicata, ci sono dei protocolli che non lo consentono con così poco preavviso. L’episodio è un dettaglio che dà modo al presidente degli Stati Uniti di raccontare un aneddoto che riguarda la sua vita. “Mio padre – aggiunge rivolto a Meloni- mi diceva sempre che la famiglia è tutto. Dove tutto comincia, dove tutto si costruisce e dove tutto finisce”.