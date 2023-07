Oggi il Memorandum d'intesa tra Ue e Tunisia con la premier Meloni, che spinge per l'accordo

Anche oggi, nel giorno della firma del Memorandum di Intesa tra Unione europea e Tunisia, a Lampedusa - isola simbolo di migrazione e di naufragi - sono sbarcati in 385 (ieri quasi mille). L’obiettivo dell’accordo voluto dalla premier Meloni e il presidente Saied è soprattutto arginare il flusso incontrollato di persone che si affidano alla pericolosa via del mare per approdare in Europa. Un problema che riguarda i confini esterni meridionali dell’Unione europea, come ha sempre sottolineato la presidente del Consiglio, che oggi arriverà a Tunisi per la seconda volta, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e con il collega olandese Mark Rutte.

Tunisi sarà lo scenario di un nuovo, importante appuntamento: al presidente Kais Saied, dopo la visita dello scorso 11 giugno, Bruxelles propone un pacchetto di aiuti (150 milioni a sostegno del bilancio dello Stato e 105 milioni come supporto al controllo delle frontiere), su cui era stato avviato un negoziato.

L'obiettivo iniziale era di firmare un Memorandum d'intesa entro lo scorso Consiglio europeo, del 29 e 30 giugno, ma c'è stato uno slittamento. L'accordo, secondo quanto hanno confermato fonti europee, verrà siglato oggi. L'intesa con l'Europa, nelle intenzioni di Bruxelles e Meloni, dovrebbe anche facilitare lo sblocco del finanziamento del Fondo monetario internazionale da 1,9 miliardi al momento sospeso, anche se in questo caso la trattativa è tutta in salita.