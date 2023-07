Borse europee prudenti

Apertura contrastata per le borse europee dopo la seduta molto buona di ieri. Milano (+0,36%) la migliore seguita da Parigi (+0,13%). Londra (-0,06%) e Francoforte (-0,08%) invece a braccetto appena sotto la parità.

Vedremo nel corso della giornata se l'onda lunga del rallentamento dell'inflazione americana si farà sentire ancora. Ieri il dato al 3 per cento, al di sotto anche delle aspettative, il più basso dal marzo 2021 ha risollevato anche l'andamento di Wall Street (Nasdaq +1,15%; Dow Jones +0,25%). Per Nasdaq e dow jones positivi anche i futures per la seduta di oggi.

Un effetto che si è fatto sentire in queste ore anche sui mercati asiatici, saliti decisamente. La migliore Hong Kong, guadagna oltre due punti e mezzo. Un punto e mezzo anche per Tokyo, meno entusiasmo sulle borse cinesi continentali (+1,16%) che risentono del secondo calo consecutivo nelle esportazioni da Pechino.

Aumenta il petrolio, continua la salita del Brent, siamo a 80,31 dollari al barile

In crescita anche il valore dell'euro sul dollaro, siamo a 1,1143

In netto calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi siamo a 172 punti base con l'interesse decennale al 4,27 per cento.