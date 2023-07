Tutte le borse europee in lento recupero

Dopo un'apertura decisamente negativa, recuperano con il passare dei minuti i listini europei e Milano (-0,02%) riesce a riportarsi a ridosso della parità. Così anche Londra (-0,06%) e Francoforte (- 0,18%). resta in forte passivo Parigi (-0,64%)

Non sembrano dunque per il momento in grado di invertire la rotta rispetto alla chiusura negativa di venerdì i listini europei. Che si lasciano comunque alle spalle una settimana, la scorsa, che è stata la migliore degli ultimi quattro mesi.

In Asia invece i dati sul pil cinese non aiutano i mercati, a Pechino il pil del secondo trimestre cresce (+6,3%) ma un punto meno delle previsioni. E preoccupa anche la disoccupazione giovanile, arrivata al 21 per cento.

Così i mercati asiatici segnano il passo, tutti negativi. Con Tokyo chiusa per festività. E Hong Kong chiusa invece per un tifone.

Per la settima seduta consecutiva sale il valore dell'Euro rispetto al Dollaro, siamo a 1,1228, sui massimi da aprile 2022

Infine i timori sull'economia cinese trascinano al ribasso il petrolio. Il Brent, dopo una settimana di continua crescita, torna oggi sotto la soglia degli 80 dollari al barile, siamo a 78,78