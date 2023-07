Messi presentato ufficialmente all'Inter Miami, fan in delirio

La pioggia ha provato a rovinare tutto, ma Lionel Messi è arrivato allo stadio dell'Inter di Miami per salutare le migliaia di tifosi accorsi per accoglierlo. Un violento acquazzone tropicale ha costretto gli organizzatori a ritardare l'inizio di "The Unveil", con i tifosi costretti a cercare riparo o ad aspettare al chiuso delle loro auto che spiovesse. L'evento è iniziato con circa due ore di ritardo rispetto all'orario previsto, con i fan in delirio che scandivano il nome di Messi mentre le luci dell'impianto si abbassavano. L'Inter Miami ha confermato ufficialmente sabato che il sette volte vincitore del Pallone d'Oro ha firmato un accordo che lo legherà al club fino al 2025.

Davanti a 20mila persone entusiaste, il comproprietario del club, l'ex calciatore inglese David Beckham, ha aperto la cerimonia dicendo che l'arrivo di Messi è un "sogno che si avvera", prima che il proprietario di maggioranza, Jorge Mas, arringasse la folla. "Questa sera è un regalo e una celebrazione per la città che ha aperto le braccia alla mia famiglia", ha gridato l'uomo d'affari cubano-americano. "Questa è acqua santa", ha detto alludendo alla pioggia: "E' il nostro momento, il momento di cambiare il panorama calcistico di questo Paese", ha aggiunto, prima di presentare Messi come "il vostro nuovo numero 10, il numero 10 d'America".

L'argentino, arrivato a Miami martedì con la famiglia, ha a sua volta ringraziato i tifosi. "Grazie a tutte le persone che mi sostengono e mi danno questo amore. Sono molto felice di essere qui. Voglio iniziare ad allenarmi, a competere, ho lo stesso desiderio che ho sempre avuto di vincere, di aiutare il club a continuare a crescere. Non ho dubbi che ci divertiremo".

Era previsto che l'ex stella di Barcellona e Paris Saint Germain tenesse una conferenza stampa, ma il club ha comunicato che la conferenza è stata rinviata senza fornire alcuna motivazione. Messi potrebbe debuttare venerdì contro la squadra messicana Cruz Azul nella nuova Coppa che vede la partecipazione di squadre della MLS e della Liga MX messicana.

L'atro ieri, tuttavia, il nuovo allenatore argentino Gerardo 'El Tata' Martino ha invitato tutti alla cautela dopo aver visto la striscia di sconfitte della sua squadra allungarsi a undici partite: "Guardiamo al futuro con speranza visto che il miglior giocatore del mondo giocherà con noi, ma dobbiamo avere pazienza e aspettare che possa raggiungere una buona forma fisica e scendere in campo al momento giusto".

Le star della musica latina Camilo e Ozuna hanno intrattenuto la folla nello stadio Drv Pnk, a circa un'ora di macchina a nord del centro di Miami. Il club sta progettando un proprio impianto, il Freedom Park, in città, ma la sua apertura non è prevista prima del 2025.