Microsoft annuncia: "Manteniamo Call of Duty sulle piattaforme PlayStation"

In un tweet del capo della sezione Gaming di Microsoft , Phil Spencer, il colosso multinazionale dell’informatica annuncia che manterrà il popolare gioco Call of Duty sulle piattaforme PlayStation. È il risultato di un accordo appena siglato, che segue l’acquisizione di Activision Blizzard.

L’intesa raggiunta, si prevede, andrà a mitigare le preoccupazioni che hanno fatto seguito all’acquisizione stessa, relative all’impatto che avrebbe potuto avere sulla concorrenza.

“Anche dopo aver tagliato il traguardo per l'approvazione di questo accordo, rimarremo concentrati sull'assicurare che Call of Duty rimanga disponibile su più piattaforme e per più consumatori che mai” ha twittato Brad Smith, presidente del colosso di Redmont, a proposito dell’annuncio.

La FTC, infatti, (Federal Trade Commission, ndr; l’organo statunitense che salvaguarda la concorrenza e il mercato) aveva sostenuto che l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard avrebbe danneggiato i consumatori, indipendentemente dal fatto che giocassero ai videogiochi su console o avessero abbonamenti, perché Microsoft avrebbe avuto un incentivo in questo senso a escludere rivali come Sony Group.

Per rispondere alle preoccupazioni della FTC, Microsoft aveva precedentemente accettato di concedere in licenza Call of Duty ai rivali, incluso un contratto di 10 anni con Nintendo, subordinato alla chiusura della fusione.