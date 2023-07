Migranti, nottata densa di arrivi sulle coste italiane

Nottata di sbarchi e soccorsi a largo delle coste italiane.

Sono stati in totale nove i barchini intercettati nelle acque di Lampedusa dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria, in salvo 374 migranti alla deriva.

Le persone soccorse hanno riferito di essere partiti da Boughrara, Chebba, Madhia, Sidi Mansour e Sfax, in Tunisia e di essere originari del Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia e Siria.

Il numero si va ad aggiungere a quello dei 1.205 soccorsi ieri, lunedì 17 luglio, in 36 diversi sbarchi. Attualmente sono 2.423 i migranti ospiti dell'hotspot, dopo che ieri sono state trasferite 780 persone: 180 a Porto Empedocle e 600 a Reggio Calabria.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha già pianificato per la mattinata un trasferimento su traghetto per Porto Empedocle: da definire il numero.

Ma gli sbarchi continuano anche in altre zone del sud Italia: questa mattina è giunta a Roccella Jonica la motovedetta CP 326 dopo aver soccorso, a 40 miglia dalla costa, una barca a vela con 74 migranti a bordo, trasbordati poi sull'unità della Guardia Costiera.

A loro si aggiungono altri 50 profughi salvati dalla Guardia Costiera e poi condotti sulla motovedetta Cp332 che ha fatto poi rotta verso il porto di Crotone dove è giunta poco dopo la mezzanotte. I migranti, in gran parte iraniani, sono tutti in buone condizioni nonostante un viaggio di quasi 5 giorni iniziato dalle coste turche ed avvenuto in condizioni di caldo torrido.

Tra le persone soccorse anche 10 minori di cui quattro che hanno viaggiato da soli. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Sant'Anna dalla Croce rossa italiana.