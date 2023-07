Listini europei all'insegna della cautela: Milano al galoppo

Aprono prudenti ma in territorio positivo i listini europei la prima seduta del secondo semestre di quest'anno. Londra +0,28%, Francoforte +0,35% Parigi +0,30%. Solo Milano parte di corsa con un +0,83%.

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha autorizzato la finanziaria del gruppo Del Vecchio a salire fino al venti per cento di Generali. Il titolo di Generali Assicurazioni Apa guadagna già dopo le prime contrattazioni il 5,5%

Venerdì si era chiuso il primo semestre con un risultato record per il Ftse Mib, miglior listino europeo da inizio anno con un più 19 per cento.

Pochissimi i listini nel mondo che hanno ottenuto risultati migliori, tra questi c'è il Nasdaq. Il listino dei titoli tecnologici di Wall Street ha messo a segno un più 31,7 per cento da record mentre il Dow Jones si è fermato a un più 3,8. Oggi le borse americane saranno aperte solo mezza giornata per la vigilia del giorno dell'Indipendenza.

Per quanto riguarda le borse asiatiche, Tokyo in deciso guadagno (+1,7%) grazie agli indici su manifattura e terziario cresciuti oltre le previsioni. In Cina invece la crescita dell'attività industriale ha frenato meno delle attese a giugno, e i listini sono tutti positivi.

Ancora in lieve aumento il petrolio, il Brent segna 75,39 dollari al barile

E sale anche il Gas siamo a 39 euro al megawattora.