Milano, aprono altre due fermate della linea 4: dal centro all'aeroporto di Linate in 12 minuti

Sempre più sostenibile l’aeroporto di Linate (dopo il titolo di miglior aeroporto d'Europa sotto i 10 milioni di passeggeri, assegnato mercoledì scorso): da martedì prossimo, 4 luglio, dalle ore 13, si potrà viaggiare sulla linea 4 della metropolitana di Milano dallo scalo aeroportuale cittadino fino al centro. Aprono infatti le due nuove fermate di Tricolore e San Babila. Per l’occasione, il primo giorno di servizio la tratta sarà ad ingresso gratuito.

Basteranno quindi 12 minuti per percorrere tutta la tratta attualmente in funzione (Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila) e mettere in collegamento diretto l’aeroporto milanese con il sistema delle metropolitane (5 linee per oltre 100 chilometri di percorsi). La linea 4, la quinta della rete metropolitana milanese, consta di 21 stazioni in totale, per una lunghezza complessiva di 15 chilometri.